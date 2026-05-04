Calcio femminile: Corea del Nord e Corea del Sud si tendono le mano verso il futuro

Corea del Nord e Corea del Sud guardano al futuro provando a “passare” dal calcio femminile. Come riporta l’ANSA infatti, in merito alle semifinali della Champions League Asiatica, una formazione del Nord farà visita a un team del Sud.

Una cosa apparentemente normale, che però non accade dal 2014. Il Ministero per l’Unificazione della Corea del Sud ha ricevuto a tal proposito una “notifica riguardante una delegazione di 39 persone (27 giocatrici e 12 elementi dello staff, ndr)” per il viaggio del Naegohyang che poi andrà ad affrontare il Suwon.

Chi vincerà proseguirà il suo percorso sfidando nella finalissima australiane di Melbourne City o le giapponesi del Tokyo Verdy Beleza, peraltro sempre in territorio sudcoreano il 23 maggio. Visti i numerosi trascorsi, sostenuti anche dalla propaganda di stato, la squadra nordcoreana è ampiamente favorita per il confronto con le “cugine”.

Va ricordato, infine, che Corea del Nord e Corea del Sud – al netto dell’armistizio firmato nel 1953 – sono ancora “in stato di guerra”, visto che successivamente non sono mai stati trovati degli accordi per i trattati di pace.