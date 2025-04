Dove vedere in tv Danimarca-Italia, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Esiste solo un risultato: la vittoria. Domani, martedì 8 aprile, alle ore 18:00 la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà in quel di Herning la Danimarca, sfida valida per la Nations League 2025 di calcio femminile. Sarà un impegno a dir poco fondamentale per le azzurre, pronte a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive.

Al momento le ragazze di Andrea Soncin gravitano al penultimo posto del raggruppamento 4, nello specifico a tre lunghezze di distanza proprio dalle danesi, secondo a quota 6. Inutile dire che andare a caccia del successo sarà il primo obiettivo della formazione tricolore, volenterose di ritornare on the track dopo la beffa subita contro la Svezia, passata in vantaggio in “zona Cesarini”.

Dopotutto, malgrado la disfatta in terra scandinava la squadra ha lasciato intravedere diversi molteplici positivi. Non resta dunque che metterli in atto, nonostante una condizione psicologica molto delicata e importante da gestire.

La partita tra Danimarca e Italia, valida come quarta giornata del Gruppo 4 della Lega A della Nations League di calcio femminile 2025, è in programma martedì 8 aprile alla Arena Herning di Herning. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdersi davvero nulla dello spettacolo delle azzurre.

DANIMARCA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2025

Martedì 8 aprile

Ore 18.00 Danimarca vs Italia all’Arena Herning di Herning (Danimarca) – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA DANIMARCA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport