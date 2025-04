Calcio femminile, Andrea Soncin: “Il risultato non ripaga la prestazione, consapevoli di poter battere la Svezia”

L’Italia è stata sconfitta dalla Svezia per 3-2 nella sfida valida per la Nations League di calcio femminile. Le azzurre hanno giocato alla pari con la blasonata compagine scandinava di fronte al pubblico di Solna, venendo beffate soltanto allo scadere dopo aver disputato una partita decisamente coraggiosa in trasferta.

La nostra Nazionale è passata in vantaggio al primo minuto con la stoccata di Severini, poi la Svezia ha ribaltato il punteggio nella ripresa: Asllani ha trovato la fiammata al 56′ e Angeldal ha firmato il 2-1 al 75′ dopo aver sbagliato un rigore un quarto d’ora prima. Un colpo di testa di Cambiaghi all’85mo minuto è valso il pareggio, ma poi il rigore di Rolfo in pieno recupero ha chiuso i conti.

L’Italia occupa il terzo posto nel gruppo 4 con tre punti all’attivo dopo tre partite disputate, alle spalle di Svezia (7) e Danimarca (6). La qualificazione alle semifinali, riservata soltanto alla prima classificata, appare molto difficile. Ricordiamo che la terza disputerà i playoff per evitare la retrocessione, mentre la quarta finirà nella League B della Nations League. Tra quattro giorni è prevista la cruciale trasferta in Danimarca, contro cui le azzurre hanno perso all’andata.

Il CT Andrea Soncin ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “È un risultato che non ripaga la grande prestazione delle ragazze. siamo sempre state in partita e sono molto orgoglioso della squadra. C’è molta fiducia per il futuro dopo una prestazione contro una Nazionale che fino a qualche anno fa sembrava inavvicinabile. Adesso ce la giochiamo alla pari e siamo consapevoli che possiamo anche batterle”.