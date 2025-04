Quante posizioni guadagna Federico Cinà nel ranking ATP? Balzo folle con la vittoria a Madrid

Federico Cinà fa il paio con quanto già messo in mostra a Miami e sfrutta al meglio la wild card concessagli dagli organizzatori dell’ATP Masters 1000 di Madrid: l’azzurro vince all’esordio sulla terra in altura della capitale iberica e riscrive il proprio best ranking.

Cinà, che era giunto al massimo al numero 371 ATP, lunedì 21 aprile era 373° a quota 130, ma con i 30 punti incamerati a Madrid sale a quota 160, scalando ben 60 posizioni in un colpo solo e balzando al 313° posto virtuale.

Per l’azzurro un’ulteriore vittoria a Madrid varrebbe altri 20 punti, dato il passaggio ai sedicesimi ne vale 50 in tutto, con Cinà che entrerebbe tra i primi 300, issandosi al numero 285 con 180. L’ingresso tra i migliori 16 del torneo, invece, varrebbe per l’azzurro quota 230, al 236° posto.

I quarti porterebbero Cinà tra i primi 200, alla piazza numero 165 con 330 punti, mentre la semifinale varrebbe quota 530, al 114° posto. Giungendo all’ultimo atto l’azzurro entrerebbe tra i primi 100, salendo a 780 punti, per la 79ma posizione. Ingresso in top 50 possibile con la vittoria del torneo: quota 1130 vale al momento il 49° posto.

RANKING ATP FEDERICO CINA’

Ranking lunedì 21 aprile: 130 punti, 373° posto.

Ranking dopo il passaggio ai trentaduesimi: 160 punti, 313° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai sedicesimi: 180 punti, 285° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 230 punti, 236° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 330 punti, 165° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 530 punti, 114° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 780 punti, 79° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1130 punti, 49° posto virtuale.