Mattia Bellucci cede male ad Halys e saluta subito il Roland Garros

Termina subito il cammino di Mattia Bellucci nel Roland Garros 2026. Il tennista lombardo arrivava a Parigi con ambizioni di fare un buon torneo ed invece si è arreso subito al francese Quentin Halys, numero 88 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 dopo due ore e mezza di gioco.

Bellucci ha subito due palle break nel primo gioco del match, ma non riesce a sfruttarle. Purtroppo il tennista lombardo deve lui affrontare una palla break nel suo primo turno in battuta ed Halys strappa il servizio così all’azzurro. La reazione del numero 72 del mondo arriva nel quinto game, quando toglie la battuta al francese, ma nel game successivo Halys torna immediatamente avanti di un break. Il transalpino va a prendersi così il primo set in suo favore per 6-3.

Nonostante il set perso, Bellucci comincia bene il secondo parziale e trova il break proprio in apertura che lo proietta sul 3-0. Il lombardo mantiene il break di vantaggio e si presenta nel nono game per servire per il set. Purtroppo Bellucci subisce il controbreak a zero con Halys che pareggia i conti. Si va al tie-break con il francese che scappa via fino al 6-0 e poi chiude sul 7-4.

Nel terzo set si segue l’andamento dei turni di servizio all’inizio. Nel settimo game Bellucci ha un’occasione avendo una palla break ma non riesce a sfruttarla. Nel game successivo l’azzurro salva due palle break, ma alla terza Halys riesce a strappare il servizio ancora all’italiano. Il match termina qui perché Halys tiene il servizio, chiude sul 6-3 e si qualifica per il turno successivo.