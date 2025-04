Mattia Bellucci torna a muove il ranking ATP e risale: dove può arrivare a Marrakech

Mattia Bellucci ha sconfitto il russo Pavel Kotov con grandissima personalità al debutto nel torneo ATP 250 di Marrakech e si è qualificato agli ottavi di finale sulla terra rossa della località marocchina, dove se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra l’argentino Federico Coria e il francese Pierre-Hugues Herbert per meritarsi un probabile incrocio ai quarti di finale con l’olandese Tallon Griekspoor (testa di serie numero 1 del tabellone).

Il tennista italiano si è imposto in due set contro il numero 107 del mondo, riuscendo a rimontare dallo 0-2 nel primo parziale con un micidiale doppio break e poi strappando il servizio al rivale nel terzo gioco della seconda frazione. Il punteggio finale (6-4, 6-4) certifica il brillante ritorno del 23enne, che al Masters 1000 di Miami aveva perso all’esordio contro Tseng e al Masters 1000 di Indian Wells era uscito nelle qualificazioni contro il Watanuki.

Mattia Bellucci aveva incominciato la settimana da numero 71 del mondo, ma grazie al successo odierno ha recuperato virtualmente tre posizioni nel ranking ATP, inserendosi in 68ma piazza con all’attivo 860 punti. Fin dove può spingersi a Marrakech? L’approdo ai quarti gli permetterebbe di issarsi a quota 885 punti e al 64mo posto virtuale, mentre con l’eventuale semifinale andrebbe a 935 punti ed entrerebbe virtualmente in top-60 (59mo posto).

Raggiungendo la finale si parlerebbe di un bottino totale di 1.000 punti per un’ipotetica 56ma posizione, mentre alzando al cielo il trofeo volerebbe a quota 1.085 punti e potrebbe approdare in 50ma posizione. Di seguito il quadro dettagliato dei possibili scenari di ranking ATP per Mattia Bellucci.

RANKING ATP MATTIA BELLUCCI

Ranking ATP al 31 marzo: 71mo con 842 punti.

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Marrakech: 68mo con 860 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Marrakech: 64mo con 885 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Marrakech: 59mo con 935 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Marrakech: 56mo con 1.000 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Marrakech: 50mo con 1.085 punti.