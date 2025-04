Mattia Bellucci prosegue la corsa e approda ai quarti dell’ATP di Marrakech: Herbert piegato in 2 set

Prosegue l’avventura di Mattia Bellucci nel torneo ATP250 di Marrakech. Cielo terso nella splendida località marocchina e brillante la prestazione del lombardo (n.71 del ranking) che ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’evento, battendo col punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 25 minuti di gioco il francese Pierre-Hugues Herbert (n.169 del mondo).

Le rotazioni mancine sono state la carta vincente di Bellucci, mettendo spesso in difficoltà coi rimbalzi il suo avversario, decisamente a disagio su questa superficie e molto falloso. Il nostro portacolori, quindi, affronterà nel prossimo turno il vincente della sfida tra la testa di serie n.1, l’olandese Tallon Griekspoor, e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta.

Nel primo set si assiste a un soliloquio del tennista nostrano. Herbert fatica letteralmente a trovare il campo e a Bellucci basta mettere regolarità nello scambio da fondo, provocando gli errori del rivale. I dritti mancini in top-spin sono la chiave vincente. Arrivano così i break del primo e quinto game a giustificare il 6-2 con cui si conclude la frazione.

Nel secondo set c’è una minima reazione del transalpino, che trova nel servizio un valido alleato. Bellucci, invece, eleva un po’ troppo la percentuale di errori non forzati, che porta al break del francese nel quarto game. Il lombardo, però, ha il merito di ottenere l’immediato contro-break, anche per effetto di un doppio fallo pesante di Herbert. Il giocatore tricolore ha un’altra chance nel settimo gioco, non riuscendo a sfruttarla, mentre nell’undicesimo domina letteralmente e strappa a zero la battuta all’avversario. Sul 7-5 cala il sipario. Dando uno sguardo alle statistiche, da notare i ben 28 gratuiti di Herbert rispetto ai 15 di Bellucci, che ha messo insieme ben 18 vincenti (13 di dritto).