ATP Montecarlo 2025, Berrettini da sogno con Zverev. Agli ottavi anche Draper e Tsitsipas, bene Cobolli

Si sono chiusi i match di primo turno al Masters 1000 di Montecarlo 2025, ma ci sono state anche tre sfide del secondo turno e tra queste spicca ovviamente la straordinaria vittoria di Matteo Berrettini contro Alexander Zverev. Il romano ha superato in rimonta il numero due del mondo al termine di un match entusiasmante, vinto dall’azzurro con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 dopo due ore e mezza di gioco. Adesso per Berrettini avrà un giorno di riposo, in attesa magari di un derby azzurro, visto che affronterà il vincente del match tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka.

Agli ottavi ci vanno anche Jack Draper e Stefanos Tsitsipas. Il britannico ha superato agevolmente l’americano Marcos Giron con un duplice 6-1 se la vedrà ora con il vincente della sfida tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che oggi ha battuto il francese Corentin Moutet in tre set per 4-6 6-1 6-4. Il greco, invece, ha faticato di più con l’australiano Jordan Thompson, vincendo in rimonta per 4-6 6-4 6-2 ed ora attende chi vince tra Nuno Borges e Pedro Martinez.

Il portoghese ha sfruttato il ritiro nel secondo set di Holger Rune (il danese era sotto 6-2 3-0), mentre lo spagnolo ha battuto subito Lorenzo Sonego, con il piemontese che è stato sconfitto in tre set per 6-4 1-6 6-2. La giornata del tennis italiano ha visto, però, la vittoria di Flavio Cobolli, reduce dal primo titolo ATP della carriera a Bucarest, che ha superato brillantemente il serbo Dusan Lajovic per 6-4 6-2.

Cobolli affronterà ora il francese Arthur Fils, testa di serie numero dodici, che ha rimontato l’olandese Tallon Griekspoor, vincendo con il punteggio di 6-7 6-4 6-2 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco. Buona la prima per Grigor Dimitrov, 6-3 6-4 al cileno Nicolas Jarry, mentre esce di scena il francese Ugo Humbert, battuto dall’australiano Alexei Popyrin (3-6 7-6 6-4). Esordio in vittoria anche per il ceco Tomas Machac (3-6 6-3 6-2 all’argentino Baez) e l’americano Frances Tiafoe (6-2 5-7 7-6 al serbo Kecmanovic).

RISULTATI MASTERS 1000 MONTECARLO 2025 (8 APRILE)

PRIMO TURNO

Dimitrov (Bul) b. Jarry (Cil) 6-3 6-4

Popyrin (Aus) b. Humbert (Fra) 3-6 7-6 6-4

Martinez (Esp) b. Sonego (Ita) 6-4 1-6 6-2

Bautista (Esp) b. Nakashima (Usa) 6-2 6-4

Borges (Por) b. Rune (Den) 6-2 3-0 ret.

Cobolli (Ita) b. Lajovic (Srb) 6-4 6-2

Etcheverry (Arg) b. Moutet (Fra) 4-6 6-1 6-4

Machac (Cze) b. Baez (Arg) 3-6 6-3 6-2

Fils (Fra) b. Griekspoor (Ned) 6-7 6-4 6-2

Tiafoe (Usa) b. Kecmanovic (Srb) 6-2 5-7 7-6

SECONDO TURNO

Berrettini (Ita) b. Zverev (Ger) 2-6 6-3 7-5

Tsitsipas (Gre) b. Thompson (Aus) 4-6 6-4 6-2

Draper (Gbr) b. Giron (Usa) 6-1 6-1