Quando gioca Berrettini gli ottavi a Montecarlo: data, avversario, precedenti

Matteo Berrettini, osserverà un giorno di riposo prima di tornare in campo per gli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis: il romano giocherà il prossimo match giovedì 10 aprile contro il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti, numero 13 del seeding, ed il ceco Jiri Lehecka, che si disputerà mercoledì 9.

L’ordine di gioco verrà rilasciato nel pomeriggio di mercoledì 9 e solo allora si saprà l’orario preciso in cui scenderà in campo Matteo Berretini: in caso di derby azzurro con Musetti i precedenti sono in parità sull’1-1, col toscano vittorioso a Napoli nel 2022 ed il romano al successo a Stoccarda nel 2024, mentre in caso di sfida col ceco si tratterà di una prima volta assoluta sul circuito maggiore.

L’incontro degli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo con Matteo Berrettini sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso fino alle ore 18.00), mentre la diretta streaming sarà prevista su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025

Giovedì 10 aprile – Ottavi di finale

Campo ed ordine di gioco da definire

Matteo Berrettini (Italia) – vincente Lorenzo Musetti (Italia, 13) c. Jiri Lehecka (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso fino alle ore 18.00)

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

