La corsa di Lorenzo Musetti alla top10. Sorpasso su Rune complesso, tanti in una manciata di punti

Si presenta quest’oggi al via del torneo ATP Masters 1000 di Madrid come numero 10 del seeding l’azzurro Lorenzo Musetti, il quale però si trova all’11° posto del ranking mondiale, benché nella classifica live l’italiano sia già salito al 9° posto virtuale, avendo scavalcato i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev.

Dopo le eliminazioni del danese Holger Rune, che tuttavia lo precede ancora in classifica, e del transalpino Arthur Fils, che lo seguiva e non potrà più scavalcarlo, aumentano le possibilità che Lorenzo Musetti si presenti al Masters 1000 di Roma tra i primi 10 del mondo.

Per essere aritmeticamente certo dell’ingresso in top ten, infatti, l’azzurro a Madrid dovrà arrivare almeno in semifinale: in questo modo supererebbe sicuramente Holger Rune e poi potrebbe essere scavalcato soltanto, eventualmente, dal vincitore del torneo, e dal finalista, scivolando, nella peggiore delle ipotesi, al decimo posto.

Ci sono, al momento, ben nove tennisti che potrebbero scavalcare, ovviamente non tutti contemporaneamente, l’azzurro nel corso del torneo iberico, ovvero Tommy Paul, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Frances Tiafoe, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas e Tomas Machac.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 21 aprile: 3200 punti, 11° posto.

Ranking in caso di eliminazione ai trentaduesimi: 3160 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai sedicesimi: 3200 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 3250 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 3350 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3550 punti, 7° posto virtuale (sorpassa Rune, top 10 certa).

Ranking in caso di passaggio in finale: 3800 punti, 7° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4150 punti, 5° posto virtuale.