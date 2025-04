Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 26 aprile, ordine delle partite, tv, streaming

Sarà una giornata ricca di italiani protagonisti al Mutua Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta outdoor in altura della capitale spagnola: sabato 26 aprile saranno protagonisti cinque azzurri nel singolare maschile ed una coppia nel doppio femminile.

Saranno in campo per quanto concerne il singolare maschile Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti (entrambi all’esordio in quanto teste di serie), Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, mentre per quanto riguarda il doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini.

La giornata odierna del torneo ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (dalle ore 15.00), Sky Sport 251 (fino alle ore 16.30), inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dei match degli italiani.

CALENDARIO ATP MADRID 2025

Sabato 26 aprile

Manolo Santana Stadium

Dalle 11:00

Mirra Andreeva-Magdalena Frech

Alex de Minaur-Lorenzo Sonego

Non prima delle 15:30

Matteo Arnaldi-Novak Djokovic

Non prima delle 20:00

Linda Noskova-Iga Swiatek

Joao Fonseca-Tommy Paul

Arantxa Sanchez Stadium

Dalle 11:00

Tomas Martin Etcheverry-Lorenzo Musetti

Non prima delle 13:00

Madison Keys-Anna Kalinskaya

Ann Li-Coco Gauff

Non prima delle 19:00

Jack Draper-Tallon Griekspoor

Non prima delle 21:30

Donna Vekic-Emma Navarro

Stadium 3

Dalle 11:00

Diana Shnaider-Anastasija Sevastova

Liudmila Samsonova-Yuliia Starodubtseva

Stefanos Tsitsipas-Jan-Lennard Struff

Grigor Dimitrov-Nicolas Jarry

Frances Tiafoe-Luciano Darderi

Court 4

Dalle 11:00

Kei Nishikori-Denis Shapovalov

Jiri Lehecka-Cameron Norrie

Non prima delle 13:30

Beatriz Haddad Maia-Belinda Bencic

Marcos Giron-Matteo Berrettini

Karen Khachanov-Reilly Opelka

Court 5

Dalle 11:00

Sebastian Baez-Damir Dzumhur

Gabriel Diallo-Kamil Majchrzak

Jacob Fearnley-Tomas Machac

Alexandre Muller-Ugo Humbert

Court 6

Dalle 11:00

Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi-Timea Babos/Luisa Stefani

Non prima delle 12:30

Victoria Azarenka/Ashlyn Krueger-Ekaterina Alexandrova/Peyton Stearns

Storm Hunter/Ellen Perez-Leylah Fernandez/Yulia Putintseva

Madison Keys/Maria Sakkari-Magda Linette/Rebecca Sramkova

Shuko Aoyama/Cristina Bucsa-Anna Danilina/Irina Khromacheva

Court 7

Dalle 12:00

Hao-Ching Chan/Giuliana Olmos-Sara Errani/Jasmine Paolini

Sofia Kenin/Lyudmyla Kichenok-Monica Niculescu/Katarzyna Piter

Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe-Sorana Cirstea/Anna Kalinskaya

PROGRAMMA ATP MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

