Jannik Sinner rischia il sorpassa nella ATP Race: Zverev in agguato a Monaco

Jannik Sinner occupa il secondo posto nella ATP Race, la classifica internazionale che tiene in considerazione soltanto i risultati conquistati durante la stagione in corso. Il tennista italiano ha disputato un solo torneo durante questa annata agonistica ed è riuscito a vincerlo: gli Australian Open, primo Slam del 2025 alzato al cielo a fine gennaio battendo il tedesco Alexander Zverev nella finale andata in scena sul cemento di Melbourne.

Il fuoriclasse altoatesino ha conquistato 2.000 punti grazie all’apoteosi in terra oceanica, ma poi non è più sceso in campo: sta scontando una squalifica di tre mesi e tornerà in scena soltanto agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha operato il sorpasso imponendosi al Masters 1000 di Montecarlo domenica scorsa e con la semifinale raggiunta al torneo ATP 500 di Barcellona si è issato a quota 2.610 punti.

L’iberico potrebbe ulteriormente allungare nei confronti dell’azzurro: 2.740 punti con la finale e 2.910 portando a casa il trofeo. Oggi il numero 1 del mondo potrebbe subire un altro sorpasso: Zverev lo tallona a quota 1.875 punti e se dovesse vincere la semifinale del torneo ATP 500 di Monaco volerebbe a 2.005, superando di misura il nostro portacolori (2.175 in caso di vittoria in finale).

Il padrone di casa se la dovrà vedere con l’ungherese Fabian Marozsan per meritarsi l’atto conclusivo da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e l’argentino Francisco Cerundolo. Il Masters 1000 di Madrid in programma nelle prossime due settimane potrebbe riservare altri sorpassi per Sinner prima del suo rientro agonistico nella Capitale.

ATP RACE (al 19 aprile)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 2.610 punti (2.740 con la finale a Barcellona, 2.910 con la vittoria a Barcellona)

2. Jannik Sinner (Italia) 2.000 punti

3. Alexander Zverev (Germania) 1.875 punti (2.005 con la finale a Monaco, 2.175 con la vittoria a Monaco)

4. Jack Draper (Gran Bretagna) 1.640

5. Alex de Minaur (Australia) 1.585

6. Novak Djokovic (Serbia) 1.520

7. Jakub Mensik (Cechia) 1.330

8. Ben Shelton (USA) 1.320 (1.450 con la finale a Monaco, 1.620 con la vittoria a Monaco)

9. Alejandro Davidovich Fokina (Spagna) 1.310

10. Felix Auger-Aliassime (Canada) 1.205