A quanti punti da Sinner si può portare Alcaraz vincendo il torneo di Barcellona. E Zverev…

Un distacco che continua ad assottigliarsi quello di Jannik Sinner (n.1 del mondo) nei confronti di Carlos Alcaraz (n.2 ATP). Lo spagnolo, lanciatissimo in questa parte di stagione sulla terra rossa, ha conquistato l’accesso alle semifinali dell’ATP500 di Barcellona, sconfiggendo in due set sullo score di 7-5 6-3 l’australiano Alex de Minaur (n.7 del ranking).

Pertanto, col pass al penultimo atto, il distacco di Carlitos da Jannik è di 2010 punti. Una risalita che potrebbe proseguire in caso di raggiungimento della finale e a maggior ragione di affermazione nel torneo, replicando quanto accaduto a Montecarlo.

Se lo spagnolo dovesse raggiungere l’atto conclusivo si porterebbe a -1880 punti da Sinner, mentre se dovesse vincere il torneo catalano si porterebbe a 1730 punti. Vedremo se il francese Arthur Fils domani, oppure il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e il russo Karen Khachanov sapranno arginarlo.

RANKING ATP CARLOS ALCARAZ

Semifinali ATP Barcellona – 7920 punti (n.2 ATP) a 2010 punti da Sinner

Finale ATP Barcellona – 8050 punti (n.2 ATP) a 1880 punti da Sinner

Vittoria ATP Barcellona – 8200 punti (n.2 ATP) a 1730 punti da Sinner

È in gioco, nell’eventualità, anche la seconda posizione rispetto a quanto sta facendo Alexander Zverev (n.3 ATP), in semifinale a Monaco di Baviera. Allo stato attuale delle cose, vi è un’unica opzione che potrebbe ancora verificarsi per consentire a Sascha di sorpassare Alcaraz, ovvero la conquista del torneo bavarese da parte del teutonico e la mancata conquista del titolo di Carlitos.

ZVEREV SUPERA ALCARAZ NEL RANKING ATP SE…