Alcaraz sorpassa Sinner nella classifica dei premi: quanti soldi guadagnano i tennisti? Il Prize Money Ranking

Jannik Sinner non gioca un incontro dallo scorso 26 gennaio, quando sconfisse il tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open. L’apoteosi sul cemento di Melbourne è ormai lontana tre mesi, il fuoriclasse altoatesino sta scontando una squalifica e tornerà in campo in occasione degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

La lunghissima assenza dal massimo circuito non ha impedito al 23enne di conservare lo status di numero 1 del mondo, ma nel frattempo ha subito il sorpasso da parte dello spagnolo Carlos Alcaraz nella ATP Race (la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante l’annata agonistica in corso).

Fino a qualche giorno fa Jannik Sinner svettava nel Prize Money Ranking, quella che in italiano chiameremmo la “classifica dei guadagni” poiché tiene in considerazione tutte le somme in denaro che i tennisti hanno percepito in virtù dei loro risultati sportivi (dunque valutando soltanto gli emolumenti garantiti dagli organizzatori in base alle prestazioni fornite nei vari tornei, escludendo sponsor e altri voci di introito).

L’azzurro è fermo ai 2,15 milioni di dollari percepiti alzando al cielo il trofeo in terra oceanica, mentre Carlos Alcaraz si è portato a quota 2,52 milioni di dollari dopo aver raggiunto la semifinale nel torneo ATP 500 di Barcellona. Alle sue spalle figurano il tedesco Alexander Zverev (1,94 milioni di dollari), il britannico Jack Draper (1.86), l’australiano Alex de Minaur (1,7) e lo statunitense Taylor Fritz (1,54). Di seguito l’ATP Prize Money Ranking aggiornato al 19 aprile.

CLASSIFICA GUADAGNI TENNIS

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 2,52 milioni di dollari

2. Jannik Sinner (Italia) 2,15 milioni di dollari

3. Alexander Zverev (Germania) 1,94 milioni di dollari

4. Jack Draper (Gran Bretagna) 1,86 milioni di dollari

5. Alex de Minaur (Australia) 1,7 milioni di dollari

6. Taylor Fritz (USA) 1,54 milioni di dollari

7. Jakub Mensik (Cechia) 1,48 milioni di dollari

8. Novak Djokovic (Serbia) 1,4 milioni di dollari

9. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 1,37 milioni di dollari

10. Holger Rune (Danimarca) 1,19 milioni di dollari