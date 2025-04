Alcaraz guadagna punti su Sinner nel ranking ATP e allunga nella Race verso Torino

Dopo una prima parte di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, Carlos Alcaraz sta finalmente ingranando proprio nel momento in cui sono cominciati i grandi tornei europei sulla terra battuta. Il fenomenale tennista spagnolo, dopo aver conquistato il titolo la scorsa settimana a Montecarlo, si sta confermando ad alti livelli anche sul rosso catalano raggiungendo la finale dell’ATP 500 di Barcellona.

Con il successo odierno in semifinale sul francese Arthur Fils, il campione in carica del Roland Garros si è avvicinato virtualmente a 1880 punti dalla vetta del ranking mondiale in attesa del rientro alle competizioni di Jannik Sinner (che avverrà al Foro Italico tra poche settimane) dopo la sospensione di tre mesi per la nota vicenda Clostebol.

Il 21enne murciano consolida nel frattempo la sua leadership nella Race verso le Finals di Torino (graduatoria che prende in considerazione solamente i risultati ottenuti nell’anno solare 2025), allungando a +740 su Sinner e conservando un vantaggio simile sul tedesco Alexander Zverev (impegnato domani in finale nell’ATP 500 di Monaco di Baviera).

Alcaraz, battendo domani nell’ultimo atto a Barcellona il danese Holger Rune, guadagnerebbe 170 punti supplementari portandosi a -1710 nel ranking ATP e a +910 nella Race stagionale sul rivale italiano prima del Masters 1000 di Madrid, ultimo grande torneo in calendario prima del ritorno in campo del numero uno al mondo.