Golf, gioco sospeso in Cina per temporali. Terzetto in testa alla classifica provvisoria

Gioco sospeso all’Hainan Classic, in Cina, dove si sta giocando la prima giornata dell’ultimo torneo dell’Asian Swing. I direttori di gara hanno deciso di mandare i golfisti rimasti in campo al riparo dopo che sulla zona si è abbattuto un forte temporale con lampi e fulmini.

Per coloro che dovranno terminare il primo giro il gioco riprenderà domani mattina alle ore 7 (orario cinese). Le previsioni, tuttavia, non sono delle migliori fino a domenica. Venerdì e sabato, infatti, le probabilità che il meteo sia come oggi sono molto elevate e gli organizzatori dovranno valutare giorno per giorno.

Provvisoriamente in testa dopo il giovedì di gara si trovano il padrone di casa Haotong Li insieme al thailandese Kiradech Aphibarnrat e al norvegese Kristoffer Reitan. Tutti e tre sono riusciti a terminare le 18 buche e hanno consegnato uno score di -6 (66 colpi). Ad una sola lunghezza di distacco (-5) il cinese Zihao Jin e il danese Rasmus Neergaard–Petersen, quest’ultimo interrotto dalla sirena alla 14 con ancora 5 buche da giocare.

Tanti i golfisti assiepati in T6 a -4. Tra loro si segnalano lo scozzese Calum Hill, fermato sul più bello alla 12, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, tornato in club house quando si trovava alla 15 dopo un brutto bogey alla buca precedente, e il tedesco Jannik De Bruyn, 22esimo la scorsa settimana al China Open.

Per quanto riguarda gli italiani, Edoardo Molinari e Gregorio De Leo hanno fatto in tempo a terminare il proprio giro, rispettivamente in 69 colpi (-3) in T17 e in 72 colpi (par) in T77. Andrea Pavan, invece, si è dovuto fermare alla 6 ( è partito dalla 9) con lo score provvisorio di -1, risultato che gli vale in questo momento la 44esima posizione.