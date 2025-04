Golf femminile: Chevron Championship, è via ai Major. Nelly Korda per il bis, c’è Benedetta Moresco

Parte del calendario mondiale dal 1972, ma Major dal 1983, è lo Chevron Championship che inaugura la stagione dei cinque tornei maggiori femminili. Ci si arriva dopo che, dall’inizio di febbraio, in quota LPGA Tour si è visto davvero parecchio e senza vittorie da parte di Nelly Korda, che oltre a essere la detentrice dell’evento di scena al The Club at Carlton Woods, è sempre la numero 1 del mondo incontrastata.

Senza vittorie, sì, ma con un inizio di stagione da secondo posto al Tournament of Champions e settimo alla Founders Cup, dopodiché sono arrivati tre piazzamenti tra la 16a e la 28a posizione. Meglio di lei ha fatto la numero 2 dei Rolex Rankings (nome ufficiale del WWGR), la thailandese Jeeno Thitikul, che sta infilando una sequenza di risultati impressionante: non manca un taglio dall’Evian Championship, e tra i risultati dalle Olimpiadi in poi spiccano le vittorie al Tour Championship e al Saudi Ladies International (in quota Ladies European Tour), i secondi posti al Maybank Championship, al Queen City Championship e al Women’s World Championship (che, a dispetto del nome, non è un campionato mondiale), terzo all’Honda LPGA Thailand e poi mai sotto il 12° posto, che è l’unico risultato fuori dalla top ten negli ultimi 14 eventi giocati. Si capisce bene perché sia la numero 2.

Anno, questo, caratterizzato però anche da una sostanziale incertezza sul tour femminile. Si passa dalla 23a vittoria di Lydia Ko (al citato Women’s World Championship), con la neozelandese ormai già incisa nella leggenda, alle ritrovate ambizioni delle sudcoreane che non dominano più il tour come qualche anno fa, fino alla doppia vittoria svedese al T-Mobile Match Play e al JM Eagle LA Championship, con le firme di Madelene Sagström e di Ingrid Lindblad. In breve, ce n’è un po’ per tutti i gusti.

In tutto questo, al via c’è anche un’italiana, e con meriti ben più che pieni. Benedetta Moresco, infatti, si è guadagnata l’ingresso nel torneo a suon di ottimi risultati, che le stanno finora dando il 55° posto nella classifica dell’ordine di merito del LPGA Tour. In particolare, spicca in questo inizio di stagione l’11° posto nel JM Eagle LA Championship (con annesso terzo miglior score nell’ultimo giro, 65, -7), che le ha permesso di guadagnare in un sol colpo più di 100 posizioni nel ranking mondiale, prendendosi di forza il ruolo di numero 2 d’Italia. Classe 2001, di Caldogno, passata dalla University of Alabama, ha già disputato tre Major arrivando al 33° posto allo US Women’s Open 2023, dov’è stata anche la migliore amateur. In breve, debutta allo Chevron Championship con ambizioni chiare di superamento del taglio e anche di piazzamento valido.