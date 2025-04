Golf, continua il magic moment di Renato Paratore. Il romano conquista anche l’Abu Dhabi Challenge

Arrivano nuovamente buone notizie per il golf italiano dal Challenge Tour 2025. Renato Paratore conferma il feeling con i percorsi della Penisola Arabica e ad una settimana dall’UAE Challenge conquista anche l’evento di Abu Dhabi (montepremi 300mila dollari). Il romano chiude con lo score complessivo di -17 (273 colpi) approfittando della giornata no dell’inglese Garrick Porteous, scivolato addirittura dal primo all’11° posto, mettendo a segno il secondo sigillo in pochi giorni e diventando il primo italiano a griffare due successi di fila nel secondo circuito europeo per importanza. In stagione soltanto il sudafricano Daniel van Tonder è riuscito nella stessa impresa del laziale aggiudicandosi due eventi ad inizio stagione nel suo Sudafrica.

Paratore chiude il round domenicale con un solido -4 che gli permette di superare Porteous e tenere a bada i tentativi di rientro dei più immediati inseguitori. Seconda posizione con -16 per lo spagnolo Sebastian Garcia e per lo scozzese David Law, seguiti al quarto posto con -15 dall’americano Davis Bryant. -14 e quinta piazza per l’iberico Albert Boneta, il danese Victor Sidal Svendsen, il francese Robin Sciot-Siegrist e l’italiano Stefano Mazzoli. Quest’ultimo recupera 7 posizioni grazie all’ottimo -5 domenicale.

Sul percorso par 70 dell’Ain Equestrian Shooting & Golf Club di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) al nono posto con il punteggio di -13 troviamo lo scozzese Ryan Lumsden, mentre chiude la ton ten con -12 lo svedese Rickard Karlberg. Gran finale di Lorenzo Scalise, che piazza un superbo -6 di giornata risalendo fino all’11° posto con lo score di -11. Incoraggiante anche l’ultimo round di Filippo Celli, bravo a siglare un buon -5 e congedarsi dall’evento in 29ma posizione con -8. 36° a -7 invece Michele Ortolani, ultimo tra gli italiani che hanno superato il taglio di metà gara.

Per Renato Paratore, ventinovenne romano, il successo colto ad Abu Dhabi è il quinto della carriera da professionista. L’azzurro ha collezionato due titoli nell’European Tour ed altrettanti nel circuito Challenge. Dopo questa vittoria Paratore sale al settimo posto del Road to Mallorca ranking, speciale classifica che proietterà i migliori golfisti del Challenge Tour all’evento finale che si disputerà nella località spagnola.