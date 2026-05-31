Golf, Kaneko fa suo l’Austrian Open, il primo torneo in carriera per il nipponico

Prima vittoria sul circuito maggiore per il giapponese Kota Kaneko. Il nipponico, 23enne, grazie alla vittoria sul Dp World Tour all’Austrian Alpine Open sale all’11esima posizione della Race to Dubai puntando direttamente alla top 10. Kaneko ha chiuso la domenica di gioco sui fairway del Golf Club Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith con un -3, risultato che lo ha portato a -18 sul totale e a 2 colpi di distanza dagli inseguitori Ricardo Gouveia e Davis Bryant, fermi a -16.

È riuscito ad agguantare la top 5, più precisamente la 4ª piazza a pari merito con Bernd Wiesberger e Rafa Cabrera Bello, Gregorio De Leo. L’azzurro, con già 3 top 10 in stagione e 2 top 20, è riuscito a chiudere in -5 l’ultimo giro, score che lo ha catapultato a -15 dopo 4 giri in 68-66-66-65. Dietro l’italiano a chiudere le prime 10 posizioni sono l’olandese Joost Luiten, il neozelandese Daniel Hillier, lo spagnolo Manuel Elvira e l’austriaco Maximilian Steinlechner.

Prima top 20 nel 2026 anche per Filippo Celli. Il golfista romano classe 2000 ha chiuso in T17 la rassegna austriaca grazie ad uno score aggregato di -11 (67-68-66-68). Insieme al 25enne anche lo scozzese Calum Hill (già 2 secondi posti in stagione) e Andrew Johnston, primo dopo la seconda giornata. Più indietro, invece, i restanti italiani in gara nel week end. Francesco Laporta ha chiuso in T40 a -8 mentre Renato Paratore in T47 a -7. Solo una 63esima posizione a pari merito, invece, per Edoardo Molinari che finisce il torneo austriaco a -2 sul totale.

Adesso il circus europeo si sposterà nei Paesi Bassi per il KLM Open sui fairway del The International, vicino ad Amsterdam. L’evento è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno.