Golf, 80 team in campo per lo Zurich Classic. Difende il titolo la coppia irlandese Lowry-McIlroy

Il PGA Tour è di turno, questa settimana, in Louisiana. Dal 24 al 27 aprile, infatti, il maggiore circuito americano manda in scena in appuntamento particolare, lo Zurich Classic. Un torneo, quello che si disputerà da domani all’interno del TPC Louisiana, diverso nella formula rispetto alla programmazione “standard”. Il format, infatti, prevede una competizione a squadre formate da due giocatori ciascuna che giocheranno una 4 palle (nel primo e nel terzo giro) e una foursome (nel 2° e nel 4° giro).

Diventato un evento a squadre dal 2017 (prima, sin dalla sua fondazione nel 1938, è sempre stato un torneo di singolo), lo Zurich Classic mette in palio 400 punti FedEx e 9,2 milioni di dollari di montepremi. Rispetto agli altri tornei, tuttavia, l’evento di questa settimana non assegnerà punti per il world ranking mantenendo, di fatto, la situazione invariata. Le 80 squadre, per un totale di 160 golfisti, dovranno comunque affrontare un taglio dopo la seconda giornata che escluderà dal week end tutti i team oltre il 33esimo e i pari merito in classifica.

A difendere il titolo quest’anno saranno due irlandesi: Rory McIlroy, fresco vincitore del Masters, del The Players e dell’AT&T Pebble Beach Pro Am e Shane Lowry. Nel 2024, dopo aver chiuso a -25 le 72 buche canoniche, affrontarono ai playoff Chad Ramey e Martin Trainer. Tuttavia, saranno tanti gli accoppiamenti in grado di impensierire il team irlandese. A partire dai fratelli danesi Rasmus e Nicolai Højgaard, molto ben assortiti insieme, e da Collin Morikawa che giocherà con il connazionale Kurt Kitayama.

Da prestare attenzione anche ad Andrew Novak, finito al playoff contro Justin Thomas la scorsa settimana, che si schiererà in campo al fianco di Ben Griffin. A seguire anche la coppia canadese formata dal binomio Adam Hadwin-Nick Taylor può puntare ad un bel piazzamento, così come i due francesi Matthieu Pavon e Victor Perez che, nonostante un avvio di stagione non dei migliori, possono alternare bene il proprio gioco in questa formula di gara.

Presente per lo Zurich Classic anche Matteo Manassero. Il veronese classe ’93 scenderà sul tee della 1 insieme al cileno Cristobal Del Solar e giocherà i primi due giorni insieme alla coppia di spagnoli formata da Angel Ayora e Alejandro del Rey. Assente, invece, Francesco Molinari.

Da quando è diventato un evento a squadre, allo Zurich Classic hanno vinto: Jonas Blixt-Cameron Smith (2016-2017), Scott Piercy-Billy Horschel (2017-2018), Ryan Palmer-Jon Rahm (2018-2019), Marc Leishman-Cameron Smith (2020-2021), Patrick Cantlay-Xander Schauffele (2021-2022), Nick Hardy-Davis Riley (2022-2023) e la sopracitata coppia irlandese.