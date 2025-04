Golf, l’Hainan Classic chiude l’Asian Swing. Tre posti in palio per il PGA Championship

L’Asia Swing volge al termine. Il Dp World Tour questa settimana si sposta sull’isola di Hainan (sempre in Cina) per l’ultimo appuntamento di questa fase prima di rientrare in Europa per uno degli stretch di gare più lunghi (L’European Swing). All’Hainan Classic, torneo ospitato sul Blackstone Course, percorso parte del rinomato Mission Hills Resort Haikou, ci saranno 2,55 milioni di dollari in palio e 3.500 punti Race to Dubai. In palio anche, al termine dello swing asiatico, 3 posti per il PGA Championship (il 2° Major in stagione) che si disputerà dal 15 al 18 maggio al Quail Hollow Club. I golfisti che termineranno la classifica di riferimento nei primi 3 posti, infatti, staccheranno il pass per giocare il prestigioso torneo in scena dal 1916. Al momento, Keita Nakajima, Eugenio Chacarra e Ashun Wu sembrano proiettati nel mantenere le posizioni di riferimento ma con una vittoria, anche Jordan Smith, Adrien Saddier e diversi altri possono impensierire i 3 leader.

Presenti, nuovamente, l’emiratino Adrian Otaegui, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, il nipponico Keita Nakajima, il finlandese Tapio Pulkkanen, lo spagnolo Eugenio Chacarra e il francese Julien Guerrier. Al via anche l’austriaco Bernd Wiesberger, il neozelandese Daniel Hillier, l’iberico Rafa Cabrera Bello, il sudafricano Zander Lombard e i danesi Lucas Bjerregaard e Jakob Skov Olesen.

Della partita, dal 24 al 27 aprile, anche i due cinesi più attesi fin qui: Haotong Li e Ashun Wu. Li si è imposto nel Qatar Master e ha collezionato anche un 9° posto al Singapore classic e un 4° posto la scorsa settimana al China Open. Wu, invece, fresco vincitore il week end scorso, ha avuto una stagione, fin qui, piuttosto altalenate ma il 5° titolo conquistato sul Dp World Tour dà fiducia al 39enne.

Tra le fila azzurre si schiereranno nel sud della Cina Edoardo Molinari, in arrivo da una 36ª piazza a Shanghai, Andrea Pavan, che pochi giorni fa non ha passato il taglio con due giri in +2-+3, e Gregorio De Leo. Il 25enne ha, in stagione, un ottimo 5° posto al Kenya Open e due buoni risultati sul Challenge Tour (un T12 al NTT Data Pro Am e un T19 al Delhi Challenge).