Flavio Cobolli sfida Rune senza paura: c’è un precedente epico da provare a vendicare

Domani l’azzurro Flavio Cobolli tornerà in campo per disputare il secondo turno del tabellone di singolare del Mutua Madrid Open 2025 di tennis, nel quale il tennista italiano affronterà il danese Holger Rune, numero 8 del seeding.

Il match del torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso sulla terra battuta outdoor in altura della capitale spagnola si giocherà sull’Arantxa Sanchez Stadium: l’unico precedente, andato in scena nel secondo turno del Roland Garros 2024, vide Cobolli soccombere al quinto set.

La sfida andata in scena lo scorso anno a Parigi si concluse dopo quasi quattro ore di battaglia: il danese conquistò i primi due parziali per 6-4 e per 6-3, ma poi l’azzurro pareggiò i conti, conquistando i due set successivi in entrambi i casi per 6-3. Il quinto set si risolse al super tiebreak e Rune si impose per 10-7.

PRECEDENTI COBOLLI-RUNE (0-1)

2024 Roland Garros Round of 64 Outdoor Clay Holger Rune b. Flavio Cobolli 6-4 6-3 3-6 3-6 7-6 (7)