F1: Lando Norris e George Russell avanti nelle FP1 a Suzuka. Buone impressioni dalla Ferrari

Si apre nel segno di Lando Norris e George Russell il weekend dedicato al GP del Giappone, terza tappa valida per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena nel fine settimana presso l’iconico circuito di Suzuka. I due britannici si sono resi artefici di un’ottima prima sessione di prove libere, dimostrandosi competitivi sia sul giro lanciato che nel passo.

Il più veloce nello specifico è stato l’attuale leader della classifica piloti che, a bordo della McLaren, ha stampato su gomme soft (utilizzate anche dagli altri) il tempo di 1.28.549, rifilando uno scarto di +0.163 rispetto al rivale della Mercedes, secondo davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Buon lavoro in tal senso per la scuderia di Maranello, complice il ritardo di +0.416 racimolato dal monegasco e quello di +0.502 ottenuto dall’ex Campione del Mondo. L’impressione per la Rossa è positiva, in linea con quanto già visto durante le prove dei primi due appuntamenti. Ma ricordiamoci che, solitamente, gli spettri si palesano a partire dal Q2 in poi. Sperando che questa volta si possa invertire il trend.

Segue poi per Max Verstappen, quinto a +0.516 e uno dei pochi ad aver effettuato il long run mantenendo montate le gomme soft, al contrario degli altri protagonisti, i quali hanno optato per le medie. Molto bene anche il neo compagno di squadra Yuki Tsunoda, sesto a +0.623 precedendo Fernando Alonso (Aston Martin), settimo con +0.673 davanti ad Isack Hadjar (Racing Bull), ottavo a +0.676. Nono invece l’italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a caccia di continuità con un ritardo di +0.735. Colpisce infine la quindicesima piazza di Oscar Piastri (McLaren), nascosto per buona parte della sessione e al momento con una differenza di +1.159 rispetto al leader. Alle 8:00 si disputerà la FP1.