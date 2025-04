F1, Lewis Hamilton: “Non sono preoccupato, risolveremo i nostri problemi”

Lewis Hamilton pronto a ripartire. Non è stato un week end semplice da digerire per Lewis, passato dalla gioia della prima Sprint Race vinta in carriera proprio con la scuderia di Maranello a Shanghai (Cina), alla delusione di una gara anonima (sesto) la domenica e di una squalifica dovuta all’eccessivo consumo del “pattino” del fondo della sua Ferrari.

A Suzuka (Giappone), il Re Nero spera di avere le stesse sensazioni del venerdì cinese, per dare seguito alla crescita di feeling con la macchina e il team: “Sono sicuro al 100% che possiamo risolvere tutti i problemi che abbiamo. Abbiamo assolutamente tutto quello di cui abbiamo bisogno in questo team. Sto vivendo intensamente questi ultimi mesi per comprendere alla perfezione le dinamiche della squadra“, ha raccontato ai microfoni Hamilton.

“Ogni scuderia è diversa. Quindi, osservare e poi vedere in che modo posso contribuire e cosa posso mettere sul tavolo sono cose che dobbiamo sicuramente migliorare. Ma penso che Fred (Vasseur, ndr) abbia un approccio fantastico e, come ho già detto, non mi aspettavo di vincere la prima gara così presto. La Sprint è stata un vero bonus, se devo essere sincero“, ha ammesso Lewis.

Tornando alle difficoltà nella domenica in Cina, il britannico ha aggiunto: “Era la prima volta che ho effettivamente fatto un long run con uno qualsiasi degli pneumatici, girando con le gomme C2. Non ero deluso, ma molto semplicemente credo che siano situazioni in cui ho potuto imparato qualcosa. In squadra c’è un approccio costruttivo ed è la cosa più importante“.