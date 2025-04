F1 oggi in tv, GP Giappone 2025: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 4 aprile, prende il via il fine-settimana del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito celebre di Suzuka, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 04.30 italiane la FP1 e dalle 08.00 la FP2.

La Ferrari andrà in cerca di risposte dopo il disastroso week end a Shanghai (Cina). La doppia squalifica, dovuta alle irregolarità sulle monoposto del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, è stata una brutta pagina nella storia del Cavallino Rampante. Si spera che in Giappone il rendimento della SF-25 sia tale da consentire ai piloti di estrarre quantomeno tutto il potenziale della macchina, anche per rendersi conto dell’effettivo livello nel confronto con gli altri.

Il riferimento, comunque, dovrebbe essere la McLaren. Il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri sono particolarmente attesi, ma dovranno fare attenzione a non commettere errori, come invece è accaduto nei primi due round. L’olandese Max Verstappen, pur disponendo di una macchina inferiore (Red Bull), è in agguato, al pari delle due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli.

La prima giornata di prove libere del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) solo per la FP2; Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per l’intero programma; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 del venerdì a Suzuka. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 4 aprile (orari italiani)

Ore 4.30-5.30, F1, Prove libere 1 a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 8.00-9.00, F1, Prove libere 2 a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GIAPPONE: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 non trasmetterà la prove libere odierne

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it non trasmetterà le prove libere odierne

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 4 aprile

Non è prevista la copertura delle prove libere in chiaro.