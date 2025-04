LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Ferrari, serve una svolta. FP1 nella notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka andrà in scena un day-1 piuttosto importante per andare a definire gli assetti che serviranno per le qualifiche e la gara. Ferrari è chiamata a una reazione dopo i disastri dei primi due round della stagione.

Si è reduci infatti dalla doppia squalifica in Cina, con le monoposto del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton estromesse dalla graduatoria finale per irregolarità: la vettura n.16 è stata squalificata per il mancato rispetto del peso minimo; la macchina n.44 per il consumo eccessivo del pattino del fondo. Una brutta figura per la scuderia di Maranello.

Si spera in un riscatto sul tracciato giapponese, ma saranno da verificare le prestazioni. Finora, la SF-25 si è rivelata monoposto dal rendimento imprevedibile. Lo dimostrano il successo nella Sprint di Shanghai firmato da Hamilton e poi la debacle nelle qualifiche e soprattutto in gara la domenica. La favorita, a conti fatti, dovrebbe essere la McLaren, ma attenzione a Max Verstappen (Red Bull) e alle due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli.

Si comincia alle 04.30 italiane con la FP1, mentre la seconda sessione di libere inizierà alle 08.00 italiane.