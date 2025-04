F1, George Russell: “McLaren su un altro livello. A Gedda mi aspetto una competizione serrata”

George Russell sarà uno degli osservati speciali a Gedda nel weekend del Gran Premio d’Arabia Saudita 2025, quinto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il top driver britannico della Mercedes, grazie ad una notevole costanza di rendimento, occupa la quarta piazza nella classifica generale del campionato a soli 14 punti dal leader Lando Norris.

Il nativo di King’s Lynn ha commentato così le sue possibilità di giocarsi il titolo: “Mi piacerebbe dire che è raggiungibile ma la McLaren, tra le mani dei giusti piloti, è su un altro livello rispetto a tutti gli altri. Lo avevamo previsto, prima del Bahrain, che Sakhir sarebbe probabilmente stato il loro circuito migliore, mentre in Cina con poco degrado e molto freddo era stata forse la loro pista peggiore e hanno comunque ottenuto la pole e vinto la gara“.

“Ci troviamo in una posizione in cui siamo abbastanza vicini nel campionato probabilmente per loro errori piuttosto che per pura performance della macchina. Si potrebbe argomentare che quell’auto fosse capace di fare doppietta in tutte le gare sin qui, ma Verstappen ha vinto una gara ed io ho fatto un secondo posto. Siamo in lotta, ma non posso immaginare che questi piccoli errori continueranno da parte loro per tutta la stagione“, prosegue il campione F2 del 2018.

Sulle prospettive in vista del weekend di Gedda: “In Bahrain è stato un ottimo weekend e soprattutto abbiamo avuto la conferma, su una pista totalmente diversa dalle precedenti, di aver costruito una macchina più completa rispetto alla passata stagione. Qui a Gedda mi aspetto una competizione molto serrata. Mi aspetto una Red Bull veloce qui, un po’ come a Suzuka visto che ci sono delle somiglianze con la pista giapponese a livello di alte velocità“.