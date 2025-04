F1, Lewis Hamilton: “Trovato un modo per adattarmi meglio alla macchina. La Ferrari è come un alieno”

La storia cambierà? Lo scopriremo. Lewis Hamilton sta avendo non pochi problemi nell’adattarsi alla Ferrari in questo Mondiale 2025 di F1. Salvo lo sprazzo luminoso della Sprint Race a Shanghai (Cina) dove Lewis ha colto un primo posto sorprendente, nelle restanti circostanze il britannico si è trovato a lottare spesso e volentieri con la macchina, non trovando mai la quadra.

Tuttavia, stando a quanto dichiarato a PlanetF1.com, Hamilton avrebbe scorto la luce in fondo al tunnel: “Abbiamo trovato un modo per cui la mia guida sembra adattarsi meglio alla macchina. Ho imparato più nel week-end a Sakhir che in tutti gli altri. La macchina richiede uno stile di guida a cui mi sto adattando molto lentamente, anche grazie al set-up. Ho provato a portare la macchina verso di me, ma non ha funzionato. Ora sto cercando di andare io verso la macchina“, ha rivelato l’asso nativo di Stevenage.

E in vista del prossimo appuntamento in Arabia Saudita: “Se riusciremo a iniziare il fine-settimana in maniera più comoda per me e ad applicare ciò che ho imparato, penso possa andare meglio. La Ferrari è un alieno! È molto diversa dalle auto a cui ero abituato, anche per tutti i controlli elettronici che ci sono: i freni sono diversi, perché sono Brembo mentre io ho sempre usato Carbon Industries. Qui, per guidare, bisogna usare il freno motore, cosa che non avevo mai fatto prima“, ha concluso.

Sul tracciato di Gedda ne sapremo sicuramente di più. Una pista che richiederà grande efficienza aerodinamica, che sarà molto esigente specialmente su una vettura come la Ferrari, di base carente da questo punto di vista.