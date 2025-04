Dove vedere in tv Nadia Battocletti agli Europei di atletica su strada: orario preciso, avversarie, streaming

Nadia Battocletti sarà la grande protagonista azzurra al via della 10 km femminile dei Campionati Europei 2025 di corsa su strada, prevista nella mattinata di domenica 13 aprile tra Bruxelles e Lovanio. La fuoriclasse trentina è una delle favorite principali per la vittoria e ha le carte in regola per centrare il terzo titolo continentale su tre superfici diverse (dopo pista e cross) in meno di un anno.

“Mi sento fiduciosa sulla mia condizione e sul mio allenamento, quindi domenica voglio divertirmi. Ho fatto tante gare di cross quest’inverno ed una in pista. Sono pronta, super concentrata su quello che devo fare, da quest’anno c’è un approccio ancora più scientifico al nostro allenamento”, le parole dell’argento olimpico in carica dei 10.000 metri in conferenza stampa.

“Le avversarie le conosco, le ho affrontate già a Roma e ad Antalya, e credo si possa far bene anche come squadra nei 10 km, visto che di fatto siamo le stesse dell’oro del cross“, ha aggiunto. Battocletti verrà affiancata da Sofiia Yaremchuk, Elisa Palmero, Valentina Gemetto e Federica Del Buono, con l’Italia che proverà a primeggiare anche nella classifica a squadre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari giornalieri, il palinsesto tv e streaming della 10 km femminile con Nadia Battocletti agli Europei 2025 di corsa su strada. Tutte le gare della manifestazione saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI EUROPEI SU STRADA

Domenica 13 aprile

Ore 9.30 10 km femminile, con Nadia Battocletti

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI EUROPEI SU STRADA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.