Atletica, Gout Gout sfonda il muro dei 10”! Doppia volata da urlo a 17 anni, ma il vento…

Gout Gout ha strabiliato nella giornata d’apertura dei Campionati Australiani Under 20, incominciati a Perth. Il 17enne è sceso per due volte sotto il muro dei dieci secondi sui 100 metri, ma in entrambe le occasioni ha beneficiato di un vento ben oltre il limite imposto dal regolamento (2,0 m/s) per la ratifica delle prestazioni a fini statistici.

Il formidabile velocista, in gara con la maglia del Queensland, si è espresso in 9.99 sia in batteria (brezza a favore di 3,5 m/s) che in finale (Eolo lo ha aiutato con un sostegno alle spalle di 2,6 m/s). Già da tempo questo atleta è sotto i riflettori e si sprecano i paragoni con Usain Bolt, ma staremo a vedere se l’oceanico saprà raggiungere il livello di una delle grandi icone dello sport contemporaneo.

A dicembre aveva fatto parlare di sé, sfrecciando sul rettilineo in 10.17 (sesto posto nella classifica all-time riservata ai minorenni) e stampando un fragoroso 20.04 sul mezzo giro di pista (record australiano assoluto), disciplina in cui ha conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Mondiali Under 20.

Tre settimane fa era sceso sotto il muro dei venti secondi sui 200 metri, ma anche in quell’occasione l’australiano di origini sud-sudanesi venne sostenuto da un vento eccessivamente a favore (3,6 m/s, tagliò il traguardo in 19.98).