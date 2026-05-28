Nadia Battocletti rinuncia alla trasferta di Rabat: prossimo obiettivo Golden Gala dopo l’influenza

Cambio di programma per Nadia Battocletti, che ha scelto di rinunciare alla prossima tappa di Diamond League in Marocco per concentrarsi esclusivamente sulla preparazione in vista del Golden Gala, in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Saranno quindi cinque gli italiani attesi questa domenica (31 maggio) a Rabat in occasione del terzo appuntamento stagionale del massimo circuito itinerante di atletica.

La fenomenale mezzofondista trentina era inizialmente iscritta alla kermesse africana sulla distanza dei 1500 metri (gara non valida per il “circuito dei diamanti”) con l’obiettivo di andare a caccia di una grande prestazione cronometrica ed effettuare soprattutto una prova generale a pochi giorni dal prestigioso appuntamento del Golden Gala.

Purtroppo Battocletti è reduce da una brutta influenza che le ha impedito di prendere parte lo scorso 23 maggio alla Coppa Europa dei 10.000 metri a La Spezia, quindi probabilmente non è ancora al meglio e per questo motivo ha deciso di evitare la trasferta di Rabat. Vedremo dunque tra una settimana esatta quali saranno le effettive condizioni della campionessa mondiale indoor in carica dei 3000 metri, che proverà ad esaltarsi davanti al pubblico romano in un 5000 potenzialmente infuocato.

Nel frattempo l’Italia verrà rappresentata nella capitale marocchina da Zaynab Dosso nei 100 metri, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Francesco Pernici ed Eloisa Coiro sugli 800.