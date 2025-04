Nadia Battocletti insegue un nuovo trionfo europeo: la novità strada dopo le apoteosi tra pista e cross

Nadia Battocletti sarà una delle grandi stelle agli Europei 2025 di atletica su strada, che andranno in scena nel weekend del 12-13 aprile a Bruxelles e Lovanio (Belgio). La fuoriclasse trentina si cimenterà sui 10 km in programma sabato, con il chiaro obiettivo di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di questa neonata manifestazione. Dopo essere laureata Campionessa d’Europa su 5.000 e 10.000 metri a Roma e aver conquistato la medaglia d’oro nella rassegna continentale di Cross ad Antalya, l’azzurra cercherà di imporsi anche su asfalto per completare uno storico tris di successi su superfici differenti.

L’argento olimpico dei 10.000 metri detiene il primato nazionale di specialità con il crono di 31:19 siglato nella passata stagione e si presenterà all’appuntamento dopo un intenso inverno caratterizzato dall’attività campestre (trionfi ad Alcobendas, Europei, Campaccio, Alà dei Sardi, Campionati Italiani) e dal record italiano indoor sui 3000 metri. La 24enne partirà con i favori del pronostico, ma la concorrenza sarà particolarmente accredita e servirà una prestazione di rilievo per ottenere un risultato rimarchevole, come ormai ci si aspetta sempre quando vediamo all’opera una delle punte di diamante dell’atletica tricolore.

Nadia Battocletti dovrà fare i conti con la slovena Klara Lukan, capace di un autorevole 30:26 a Castellon (quarta europea all-time): è giunta quinta sui 10.000 metri agli Europei, ma è in forte miglioramento e andrà presa con le pinze. Battocletti la conosce molto bene, perché è stata una sua grande rivale nelle categorie giovanili. Attenzione all’olandese Diane van Es (seconda sui 10.000 metri a Roma alle spalle dell’azzurra), che ha recentemente siglato il record europeo dei 5 km (14:39 a Monaco) ma che sarà affaticata dalla mezza maratona disputata il giorno prima.

La turca Yasemin Can vanta un passato glorioso, condito da quattro trionfi agli Europei di cross (bronzo nell’ultima edizione vinta da Nadia) e la doppietta continentale 5000-10000 nel 2016, ma non sembra più al livello dei giorni migliori. Tra le outsider vanno annotate le padrone di casa Jana van Lent e Lisa Rooms, la svedese Sarah Lahti, la francese Mekdes Woldu, la britannica Phoebe Anderson, la finlandese Nathalie Blomqvist e la lettone Agate Caune.