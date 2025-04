Atletica, Europei su strada 2025: gli italiani in gara giorno per giorno

L’Italia sarà presente con 21 azzurri (11 uomini e 10 donne) agli Europei 2025 di corsa su strada, che andranno in scena nel weekend del 12-13 aprile a Bruxelles e Lovanio. In Belgio si disputerà la prima edizione di questa manifestazione, dove il Bel Paese ha tutte le carte in regola per distinguersi e per ottenere dei risultati di un certo calibro. Il programma prevede le mezze maratone nella giornata di sabato, 10 km e maratone nella giornata di domenica.

Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che punterà a una stoccata sui 10 km di cui detiene il primato nazionale. La Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000 metri, nonché argento iridato sui 10.000 metri, sarà una delle grandi favoriti in questo appuntamento su asfalto e sarà la punta di diamante della spedizione tricolore. Gli altri azzurri di rilievo sono Yohanes Chiappinelli (primatista italiano di maratona) che si cimenterà sulla mezza maratona insieme, Iliass Aouani, Giovanna Epis e Sofiia Yaremchuk.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2025 di atletica su strada, con il quadro completo degli italiani in gara giorno per giorno. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming su Eurovision Sport e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA SU STRADA

Sabato 12 aprile

10.00 Mezza maratona maschile/femminile

Domenica 13 aprile

09.30 10 km maschile/femminile

10.15 Maratona maschile/femminile

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA SU STRADA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA EUROPEI ATLETICA SU STRADA

Sabato 12 aprile

Ore 10.00 Mezza maratona maschile: Xavier Chevrier, Yohanes Chiappinelli, Alberto Mondazzi, Pasquale Selvarolo

Ore 10.00 Mezza maratona femminile: Rebecca Lonedo, Sara Nestola, Nicole Reina

Domenica 13 aprile

Ore 09.30 10 km maschile: Luca Alfieri, Yassin Bouih, Eyob Faniel, Francesco Guerra, Badr Jaafari, Ahmed Ouhda

Ore 09.30 10 km femminile: Nadia Battocletti, Gaia Colli, Federica Del Buono, Valentina Gemetto, Elisa Palmero, Sofiia Yaremchuk

Ore 10.15 Maratona maschile: Iliass Aouani

Ore 10.15 Maratona femminile: Giovanna Epis