Jasmine Paolini: “Mi piace molto la collaborazione con Lopez. Spero di adattarmi bene all’altura”

Jasmine Paolini, dopo un avvio di stagione abbastanza difficile, ha cambiato passo nelle ultime settimane raggiungendo la semifinale sul cemento di Miami e sulla terra rossa indoor di Stoccarda. In entrambi i casi l’azzurra è stata eliminata dalla bielorussa numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, dimostrando comunque un ottimo livello soprattutto in Germania.

La 29enne toscana ha dunque le carte in regola per arrivare fino in fondo anche nel WTA 1000 di Madrid: “Mi piace giocare qui, bisogna adattarsi un po’ per l’altura però la Spagna è un Paese che mi piace molto, quindi mi sto godendo questa città che, per me, è una delle più belle. Comunque sono pronta e spero di affrontare al meglio la partita“.

A proposito della nuova collaborazione con il tecnico spagnolo Marc Lopez, Paolini ha dichiarato ai microfoni della WTA (fonte: SuperTennis): “Al momento ci stiamo conoscendo e sta andando bene. Abbiamo iniziato a lavorare insieme soltanto da due settimane. Mi piace molto questa collaborazione ma vedremo come si evolverà“.

Sugli ottimi risultati di Miami e Stoccarda, in attesa di scendere in campo a Madrid: “Ho giocato due buoni tornei, ma ovviamente ogni settimana è diversa quindi spero di adattarmi bene anche qua e di avere un buon livello di gioco. Sicuramente le ultime due settimane mi hanno dato un po’ di fiducia, sto giocando bene e spero di continuare così“.