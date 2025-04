Darderi-Kopriva, ATP Marrakech 2025: orario, programma, tv, streaming

Non ci sarà il tanto atteso derby italiano nei quarti di finale del Grand Prix Hassan II 2025 di tennis: a sfidare Luciano Darderi, testa di serie numero 7, venerdì 4 aprile, sarà il ceco Vit Kopriva, che ha sconfitto Lorenzo Sonego.

Il match sarà il secondo a partire dalle ore 13.00 italiane, dopo la sfida tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena ed il lusitano Nuno Borges, ma si giocherà comunque non prima delle ore 14.30 italiane: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due.

L’incontro tra Luciano Darderi ed il ceco Vit Kopriva, del torneo ATP 250 di Marrakech, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 17.30), inoltre sarà prevista la diretta streaming, su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP MARRAKECH 2025

Venerdì 4 aprile – Centre Court

Dalle ore 13.00 italiane

Roberto Carballes Baena (Spagna, 5) – Nuno Borges (Portogallo, 4)

Non prima delle ore 14.30 italiane

Luciano Darderi (Italia, 7) – Vit Kopriva (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 17.30)

PROGRAMMA ATP MARRAKECH 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 17.30).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.