Quante posizioni guadagna Mattia Bellucci nel ranking ATP: si accende la sfida con Darderi a Marrakech

Mattia Bellucci prosegue con grande personalità la propria avventura al torneo ATP 250 di Marrakech, dove si è qualificato ai quarti di finale. Dopo aver regolato il russo Pavel Kotov al debutto sulla terra rossa della località marocchina, il tennista italiano ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-2, 7-5 e tornerà in campo domani per fronteggiare il vincente del confronto tra l’olandese Tallon Griekspoor (testa di serie numero 1 del tabellone) e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta.

Il 23enne sta pian piano rialzando la testa, dopo che al Masters 1000 di Miami aveva perso all’esordio contro Tseng e al Masters 1000 di Indian Wells era uscito nelle qualificazioni contro il Watanuki. L’azzurro aveva incominciato la settimana da numero 71 del mondo, ma grazie alle due affermazioni in Africa è riuscito a issarsi fino al 65mo posto virtuale del ranking ATPP con 885 punti (sarebbe il suo best ranking).

Con l’eventuale semifinale andrebbe a 935 punti e sarebbe virtualmente 60mo, mentre raggiungendo la finale planerebbe a quota 1.000 punti e a un’ipotetica 56ma posizione. Alzando al cielo il trofeo, invece volerebbe a quota 1.085 punti e approderebbe in 50ma posizione. A tutti gli effetti è incominciato un duello a distanza con Luciano Darderi, che è virtualmente in 61ma posizione con 929 punti ed è atteso dall’ottavo a Marrakech con il francese Hugo Gaston, poi eventualmente dal quarto di finale contro il vincente di Sonego-Kopriva.

Bellucci opererebbe il sorpasso in caso di qualificazione alle semifinali ed eliminazione di Darderi agli ottavi, in caso di accesso alla finale ed eliminazione del rivale massimo ai quarti, in caso di vittoria del torneo e sconfitta di Darderi massimo in semifinale.

Di seguito il quadro dettagliato dei possibili scenari di ranking ATP per Mattia Bellucci.

RANKING ATP MATTIA BELLUCCI

Ranking ATP al 31 marzo: 71mo con 842 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti a Marrakech: 65mo con 885 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Marrakech: 60mo con 935 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Marrakech: 56mo con 1.000 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Marrakech: 50mo con 1.085 punti.