ATP Madrid, Lorenzo Sonego non può nulla contro De Minaur e si arrende in due set

Crolla in maniera perentoria, dopo un buon inizio match, Lorenzo Sonego. Nel secondo turno del torneo ATP di Madrid Alex De Minaur travolge 6-2 6-3, in un’ora e quindici minuti, il tennista torinese conquistando così il pass per la sfida dei sedicesimi di finale contro il canadese Denis Shapovalov.

Inizia alla grande il giocatore italiano che, capitalizzando gli errori del rivale, ottiene il break a 30 in apertura per poi farsi rimontare da 40-0 e, complici due doppi falli, incassare l’1-1. De Minaur passa a condurre 2-1 tenendo a zero il suo turno di battuta e, con il secondo break di fila, sale 3-1. Il piemontese interrompe l’emorragia conquistando, a 15, il 4-2, l’australiano concede le briciole sul suo servizio, conquista, a zero, il 5-2 e, ai vantaggi, e chiude i conti nell’ottavo gioco trasformando con una micidiale risposta di rovescio il secondo set point per il 6-2 della prima partita.

La testa di serie numero 6 tiene a zero il servizio d’apertura della seconda frazione di gioco, il suo avversario replica nello stesso modo per l’1-1. L’australiano sale 2-1 e, sfruttando ancora gli errori di un avversario decisamente troppo frettoloso, ottiene a 15 il break del 3-1 per poi dilatare ulteriormente il suo margine di vantaggio con la battuta del 4-1 conquistata a zero. Il piemontese riesce ad accorciare, a 30, sul 4-2 al termine di un game nel quale conduceva 40-0, il numero sette del ranking tiene a zero la battuta per il 5-2. Nell’ottavo gioco Sonego commette doppio fallo per il 30-40, salva match point con un gran passante di diritto e riesce ad accorciare sul 5-3. Il momento della verità arriva nel nono game, De Minaur non rallenta l’andatura, sale 40-0 e chiude i conti con la prima di servizio per il 6-3.

Sonego piazza un solo ace, commette cinque doppi falli e serve il 58% di prime palle, contro il 70% del suo avversario. Il giocatore australiano registra percentuali molto alto per quanto concerne i punti conquistati sulle due palle di servizio, il piemontese ha un rendimento ampiamente insufficiente sulla seconda con un deficitario 36%. Peso determinante sulle sorti della contesa assumono i 32 gratuiti messi a referto da Sonego.