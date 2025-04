WTA Madrid 2025, Errani/Paolini faticano ma approdano agli ottavi di finale

Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 2, iniziano al meglio il cammino nel torneo WTA 1000 di Madrid: le campionesse olimpiche piegano, sulla terra battuta outdoor in altura della capitale iberica, la taiwanese Hao-Ching Chan e la messicana Giuliana Olmos, sconfitte per 6-4 6-7 (3) [10-6]. Agli ottavi le azzurre affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.

Nel primo set si registrano cinque break consecutivi tra terzo e settimo game, con le azzurre che vanno a servire in vantaggio per 4-3. La coppia italiana va sotto 30-40, ma recupera e si salva al punte decisivo, allungando sul 5-3. Nel decimo gioco le azzurre volano sul 40-0 ed alla seconda occasione chiudono i conti sul 6-4 in 36 minuti.

Nella seconda partita arrivano altri quattro giochi di fila vinti in risposta tra secondo e quinto game, con la coppia azzurra che recupera dall’1-3 ed impatta sul 3-3. I seguenti tre game si risolvono tutti al punto decisivo, e gli ultimi due vengono vinti entrambi dalle italiane, che vanno a servire per il match sul 5-4. Arriva puntuale il controbreak, ma la coppia numero 2 del seeding strappa ancora la battuta alle avversarie e va sul 6-5. Errani e Paolini arrivano al punto decisivo, ma non sfruttano il match point, e così si va al tiebreak. Chan ed Olmos dominano, girando sul 4-2 ed andando a chiudere agevolmente sul 7-3 dopo 61 minuti.

Nel match tiebreak le azzurre sono costrette ancora ad inseguire, con Chan ed Olmos che allungano sul 3-1. Dal 2-4, però, la coppia italiana infila quattro punti e passa a condurre sul 6-4. Si gira ancora sul 6-6, ma le campionesse olimpiche vincono gli ultimi quattro punti giocati e chiudono i conti sul 10-6 in un quarto d’ora, approdando agli ottavi.

Le statistiche sorridono alle azzurre, che portano a casa il match conquistando 79 punti contro i 72 delle avversarie, sfruttando 7 delle 11 palle break avute a disposizione e cancellandone 5 delle 11 concesse a Chan ed Olmos. La coppia italiana sigla un ace con Paolini, mentre la taiwanese e la messicana commettono due doppi falli.