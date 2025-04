Musetti-Alcaraz, si giocherà la finale a Montecarlo? Le previsioni meteo

La finale del Masters 1000 di Montecarlo è stata anticipato di tre ore rispetto al programma originario: l’appuntamento è per domenica 13 aprile alle ore 12.00 e non alle ore 15.00 come indicato a inizio settimana. Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz scenderanno sulla terra rossa del Principato all’ora di pranzo per contendersi il prestigioso titolo e non nel cuore del pomeriggio a causa delle avverse previsioni meteo.

Gli organizzatori hanno infatti prestato attenzione al rischio pioggia, che sembra essere molto elevato in Costa Azzurra, e hanno preferito correre ai ripari per cercare di evitare il più possibile delle sgradite sorprese. Permane comunque il rischio che non si giochi la finale di Montecarlo: se la pioggia dovesse essere copiosa e dovesse rendere impossibile la disputa dell’atto conclusivo, allora bisognerebbe trovare delle soluzioni alternative come il rinvio al lunedì per evitare di non assegnare il titolo.

Quali sono le previsioni meteo dettagliate a Montecarlo per la giornata di sabato 13 aprile? A mezzogiorno la temperatura sarà di 13 °C e si alzerà di un paio di gradi nel corso del pomeriggio. Per le ore 12.00 si parla di consistenti perturbazioni, ma la probabilità varia: per Google è del 20%, per 3B Meteo è certezza matematica (100%), per Meteo.it si prevedono piogge consistenti.