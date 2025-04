A che ora la finale Musetti-Alcaraz a Montecarlo: programma anticipato! Canale tv e streaming

Lorenzo Musetti affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 13 aprile alle ore 12.00. L’atto conclusivo è stato anticipato di tre ore rispetto al programma originario a causa della previsioni meteo, particolarmente avverse per il cuore del pomeriggio: gli organizzatori hanno deciso di aggirare il rischio pioggia facendo giocare l’incontro all’orario di pranzo sulla terra rossa del Principato.

Il tennista italiano ha saputo rimontare l’australiano Alex de Minaur dopo un difficile primo set, approfittando anche di un’interruzione di cinque minuti a causa di una breve perturbazione. Ennesima rimonta del toscano in Costa Azzurra avere già risalito la china contro il cinese Yunchaokete Bu, il ceco Jiri Lehecka e il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di ieri. L’azzurro se la dovrà ora vedere contro il fuoriclasse spagnolo, che negli ultimi due turni ha prevalso sul francese Arthur Fils e sul connazionale Alejandro Davidovich-Fokina.

Lorenzo Musetti partirà sfavorito nel pronostico, ma ha tutte le carte in regola per mettere in seria difficoltà l’iberico e cercare la sua prima apoteosi in una partita di livello 1000. Sarà tra l’altro una partita fondamentale per il ranking ATP: se l’italiano alza al cielo il trofeo entra in top-10 per la prima volta in carriera, issandosi al settimo posto; se lo spagnolo vince supera il tedesco Alexander Zverev e balza in seconda posizione nella graduatoria internazionale.

I due giocatori si sono fronteggiati in quattro occasioni: Musetti vinse la finale ad Amburgo nel 2022, poi Alcaraz dettò legge agli ottavi del Roland Garros e di Pechino nel 2023 e lo scorso anno agli ottavi del Masters 1000 di Miami. Musetti potrebbe anche fare un favore a Jannik Sinner, tenendo Alcaraz più lontano dal primo posto della classifica occupato dall’altoatesino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Alcaraz, finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-ALCARAZ, FINALE ATP MONTECARLO

Domenica 13 aprile

Ore 12.00 Finale ATP Masters 1000 Montecarlo: Lorenzo Musetti vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA MUSETTI-ALCARAZ: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.