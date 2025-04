Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 25 aprile, ordine delle partite, tv, streaming

La notizia del forfait di Carlos Alcaraz ha rappresentato certamente un annuncio destinato a lasciare il segno sull’edizione 2025 del torneo ATP di Madrid. Il tabellone del 1000 spagnolo perde sicuramente il favorito principale nella corsa per la vittoria finale, il tabellone ne guadagna in termini di equilibrio con la possibilità per tanti big di poter dire la propria.

È il giorno del debutto per la testa di serie numero uno Alexander Zverev, atteso dal non semplice test contro il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut. Primo impegno nel torneo, e debutto stagionale sulla terra battuta, per Taylor Fritz, testa di serie numero 3. Lo statunitense affronta l’australiano Christopher O’Connell.

Esordio decisamente impegnativo per Andrey Rublev, testa di serie numero 7, che nel match di apertura della sessione serale affronta, sul campo intitolato a Manolo Santana, Gael Monfils. Daniil Medvedev, testa di serie numero 9, affronta il qualificato serbo Laslo Djere.

Giornata intensa in casa Italia. Nel secondo incontro della sessione serale sul campo Arantxa Sanchez Flavio Cobolli sfida il danese Holger Rune, testa di serie numero 8 e fresco vincitore del torneo di Barcellona. Federico Cinà torna in campo per misurare i suoi progressi contro lo statunitense Sebastian Korda, titolare della testa di serie numero 23. In campo femminile inizia il torneo di Jasmine Paolini contro l’inglese Katie Boulter.

La giornata di oggi del Mutua Madrid Open (ATP Masters 1000 e WTA 1000) inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201,) e Sky Sport Tennis (203), nonché anche in chiaro su SuperTennis per quel che riguarda la WTA, e in diretta streaming su SkyGo, Now (tutto), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match di Jasmine Paolini, Federico Cinà e Flavio Cobolli.

CALENDARIO MADRID 2025 OGGI

Manolo Santana Stadium

Ore 11:00 P.Badosa(9) Vs V.Kudermetova WTA

A.Sabalenka(1) Vs A.Blinkova(Q) WTA

R64 A. Zverev (1) Vs R. Bautista Agut

Non prima delle 20:00

R64 G. Monfils Vs (7) A. Rublev

Non prima delle 21:30

E.Rybakina(10) Vs B.Andreescu WTA

Arantxa Sanchez Stadium

Ore 11:00 R64 A. Rinderknech Vs (14) C. Ruud

Followed By

R64 D. Medvedev (9) Vs L. Djere

Non prima delle 15:00

A.Potapova Vs Q.Zheng(8) WTA

Non prima delle 19:00

J.Pegula(3) Vs E. Lys WTA

R64 F. Cobolli Vs (8) H. Rune

Stadium 3

Ore 11:00 K.Boulter Vs J.Paolini(6) WTA

M.Uchijima Vs O.Jabeur(26) WTA

R64 T. Fritz (3) Vs C. O’Connell

R64 B. Shelton (12) Vs M. Navone

R64 N. Borges Vs (28) A. Davidovich Fokina

Court 4

Ore 11:00 R64 F. Comesana Vs (13) A. Fils

R64 J. Cerundolo (Q) Vs (18) F. Auger-Aliassime

S.Kartal Vs E.Svitolina(17) WTA

E.Raducanu Vs M.Kostyuk(24) WTA

Court 5

Ore 11:00 A.Parks Vs D.Kasatkina(14) WTA

P.Stearns Vs A.Anisimova(15) WTA

N.Melichar-Martinez/L.Samsonova Vs (5) M.Andreeva/D.Shnaider WTA

C.Gauff/R.Montgomery (WC) Vs (4) C.Dolehide/D.Krawczyk WTA

S.Hsieh/J.Ostapenko (3) Vs T.Mihalikova/O.Nicholls WTA

Court 6

Ore 11:00 R64 F. Cerundolo (20) Vs (Q) H. Mayot

Followed By

R64 S. Korda (23) Vs (WC) F. Cina

Followed By

R64 E. Quinn (Q) Vs (22)-J. Mensik

Followed By

R64 B. Nakashima (31) Vs (PR) S. Ofner

Court 7

Ore 11:00 R64 B. Bonzi Vs (27) H. Hurkacz

R64 A. Popyrin (25) Vs A. Bublik

C.Osorio Vs E.Mertens(28) WTA

Y.Putintseva(22) Vs R.Masarova (Q) WTA

Court 8 Starts

Ore 11:00 M.Linette(29) Vs M.Sakkari WTA

E.Alexandrova(21) Vs O.Danilovic WTA

S.Kenin(32) Vs L.Sun WTA

L.Noskova/C.Tauson Vs K.Boulter/D.Kasatkina WTA

B.Haddad Maia/L.Siegemund Vs X.Wang/S.Zheng

PROGRAMMA MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201, fino alle 17:50) e Sky Sport Tennis (203) per ATP e WTA, Supertennis per la WTA

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP e WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite Paolini-Cinà-Cobolli)