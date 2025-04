Calcio a 5, le possibili avversarie dell’Italia ai playoff per gli Europei 2026: le fasce per il sorteggio

L’Italia del calcio a 5 non ha conquistato l’accesso diretto agli Europei 2026 e dovrà disputare i play-off, in programma con match di andata e ritorno previsti il 15 e il 24 settembre: il sorteggio degli accoppiamenti verrà effettuato a Nyon, in Svizzera, il 21 maggio alle ore 14.15.

Al momento sono qualificate 12 squadre, ovvero Armenia, Bielorussia, Croazia, Cechia, Francia, Lettonia (co-ospitante), Lituania (co-ospitante), Polonia, Portogallo (campione in carica), Slovenia, Spagna ed Ucraina, mentre ci sono a disposizione altri quattro posti.

Le otto migliori seconde dei dieci gironi di qualificazione che si affronteranno per gli ultimi pass sono Belgio, Bosnia Erzegovina, Georgia, Ungheria, Italia, Kazakistan, Romania e Slovacchia. La procedura per il sorteggio sarà confermata più avanti dalla UEFA.

SORTEGGIO PLAY-OFF QUALIFICAZIONI EUROPEI 2026

Sorteggio: 21 maggio alle ore 14.15 (la procedura sarà confermata più avanti dalla UEFA).

Squadre coinvolte: Belgio, Bosnia Erzegovina, Georgia, Ungheria, Italia, Kazakistan, Romania e Slovacchia.

Date play-off: 15 e 24 settembre.

Squadre qualificate agli Europei: Armenia, Bielorussia, Croazia, Cechia, Francia, Lettonia (co-ospitante), Lituania (co-ospitante), Polonia, Portogallo (campione in carica), Slovenia, Spagna ed Ucraina