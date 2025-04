Calcio a 5, tutte le qualificate agli Europei 2026. Italia, ai playoff spauracchio Kazakistan

In vista degli Europei 2026 di calcio a 5, dai gironi di qualificazione al torneo continentale dell’anno prossimo – che sarà a 16 squadre – sono arrivati i primi verdetti fra accessi diretti e squadre che invece si contenderanno gli ultimi posti negli spareggi di settembre. Ecco il riepilogo di quanto successo.

Del torneo che si svolgerà dal 20 gennaio al 7 febbraio dell’anno prossimo in Lettonia e Lituania, che quindi sono di diritto iscritte alla rassegna, faranno parte anche Armenia, Bielorussia (vincente del girone con l’Italia), Croazia, Cechia, Francia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna ed Ucraina, per un totale di 12 squadre già con il pass per gli Europei.

Saranno 8 le contendenti per gli ultimi quattro posti: il sorteggio per formare gli accoppiamenti dei playoff di andata e ritorno, che si terranno nel prossimo mese di settembre, è in programma il prossimo 21 maggio. All’interno dell’urna di Nyon vi saranno l’Italia, il Belgio, la Bosnia Erzegovina, la Georgia, l’Ungheria, il Kazakistan, la Romania e la Slovacchia.

Per l’Italia quindi, al suo primo playoff di qualificazione nella storia, visto che in passato era sempre riuscita a centrare l’obiettivo al primo colpo, lo spauracchio da evitare è sicuramente quello rappresentato dal Kazakistan: più abbordabili, invece, le altre avversarie.