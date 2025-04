Calcio a 5, Salvo Samperi: “Vittoria che manda un segnale, ora i playoff”

Dopo il 4-3 maturato nell’ultimo match (interno) del Girone 2 di qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5, contro la Finlandia, l’Italia del futsal si guarda allo specchio. L’accesso diretto al torneo continentale è sfuggito, ma la chance di arrivare a iscriversi alla rassegna è comunque ancora aperta, perché a settembre ci saranno i playoff da disputare.

A fare l’analisi di quanto si è visto, proiettandosi anche sul futuro, è stato il CT Salvo Samperi che, ai microfoni della Divisione Calcio a 5, ha detto: “È stata una partita importante: siamo andati tre volte sotto, ma abbiamo sempre reagito di carattere. È questo quello che cercavamo: questa voglia di combattere, questo spirito di sacrificio, questa compattezza del gruppo. Sì, era una partita ininfluente in termini di classifica, ma ci fa capire che abbiamo tanto margine di crescita e che con questa squadra possiamo fare bene”.

Poi ha aggiunto: “Volevamo mandare un segnale e vincere in tutti i modi, senza risparmiarci, anche con i 6 diffidati in campo. Era importante soprattutto in vista di settembre, quando andremo a giocarci la qualificazione tramite spareggio. I ragazzi sanno quanto stiamo lavorando e cosa ci manca per arrivare a competere ad alti livelli: sono tutti giocatori intelligenti, che non si risparmiano mai, e questo mi dà grande fiducia nel futuro”. Ora l’attesa è tutta per il sorteggio del prossimo 21 maggio, a Nyon, quando l’Italia conoscerà la sua avversaria per il doppio confronto di spareggio-qualificazione agli Europei 2026.