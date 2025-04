Calcio a 5: l’Italia batte la Finlandia di misura e con carattere. Azzurri ai playoff per gli Europei

Con un pirotecnico 4-3 l’Italia batte la Finlandia nell’ultima partita del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5. Gli azzurri di Salvo Samperi raggiungono matematicamente gli spareggi d’accesso al prossimo torneo continentale, in programma in autunno.

A Fasano la partita inizia subito a buon ritmo con le squadre che si sfidano a viso aperto. Azioni in serie, sino a quando la Finlandia trova il modo di passare in vantaggio con Pirttijoki. L’Italia va sotto ma reagisce subito con Rosseti, che immediatamente griffa il punto dell’1-1 al 12′. Poi un po’ di confusione mentre la clessidra del primo tempo va verso il suo esaurimento. Bellobuono timbra una parata: ribaltamento di fronte e rigore per l’Italia a meno di un minuto dal riposo. Motta va sul dischetto ma sbaglia il penalty.

Si riparte con l’1-1, in una ripresa a dir poco spumeggiante. Succede letteralmente di tutto. I primi dieci minuti preparano il terreno alzando il volume dell’intensità. Pirttijoki colpisce ancora per l’1-2 al 31′. Motta pareggia al 33′ per il provvisorio 2-2, che diventa però 2-3 con gli ospiti ancora in vantaggio grazie a Pikkarainen.

A quel punto però si riscatena Rosseti: l’azzurro al 35′ segna due volte in un minuto prima griffando il 3-3 e poi stampando anche la rete del 4-3 che vale la tripletta personale a meno di cinque giri d’orologio dalla fine. La Finlandia, superata nel punteggio, le prova tutte: l’Italia resiste vincendo con tanto carattere la partita che certifica ulteriormente l’approdo agli spareggi per gli Europei 2026.