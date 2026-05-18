Calcio a 5, i convocati dell’Italia per il raduno di Genzano: 14 giocatori in un periodo di esperimenti

Dopo essersi messa alle spalle gli Europei e un’amichevole in Germania, nel mese di aprile (1-1 in terra teutonica), la nazionale italiana di calcio a 5 di Salvo Samperi è pronta a tornare a radunarsi.

Dal 24 al 28 maggio, in quel di Genzano, lo staff tecnico azzurro avrà a disposizione 14 giocatori: tutti provenienti dalle categorie inferiori, anche perché la Serie A al momento è nel caos dei playoff, rinviati a data da destinarsi.

Sono 10 gli elementi che militano nella Serie A2 Elite e 4 della Serie A2, a cui si potrebbero aggiungere altre pedine in base all’andamento dei playoff della Serie A2 Elite.

Tutti molto giovani i giocatori della lista scelta da Samperi: ad eccezione di Sandri (classe 2000) e Yamoul (classe 2002), si tratta di giocatori nati dal 2005 in poi. Luca Ferraro, addirittura classe 2009. Di seguito l’elenco completo dei selezionati: 3 portieri e 11 giocatori di movimento.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Nicolas Cosenza (Marsala), Martino Piccioni (Olimpia Regium), Leonardo Politano (CDM);

Giocatori di movimento: Luca Ferraro (Lazio), Jacopo Grosso (Russi), Umberto Morelli (New Real Rieti), Marco Rosato (Benevento), Christian Ruzzene (Mestrefenice), Nicolò Sandri (Elledì), Enrico Alves (Orange Asti), Andrea Modesto (Montegrappa), Fahd Yamoul (Atl. Grosseto), Amin Moufakir (Olympia Rovereto), Matteo Manfredi Urso (Atl. Canicattì)

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Lorenzo Corsi; Preparatori dei portieri: Antonio Maggi (dal 24 al 26 maggio) e Gennaro Varriale (dal 27 al 28 maggio); Match analyst: Sebastiano Giuffrida; Collaboratore tecnico: Riccardo Manno; Medico: Carmelo Papotto; Nutrizionista: Francesco Leva; Fisioterapisti: Valerio Esposito e Emiliano Diaferia.