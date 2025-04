Calcio a 5: Italia, ora batti la Finlandia. Poi il focus sui playoff per gli Europei 2026

La ferita non è aperta, è apertissima. La nazionale italiana di calcio a 5 dopo il ko di qualche giorno fa contro la Bielorussia ha salutato la chance di accedere direttamente agli Europei 2026 di futsal e ora deve fare i conti con il futuro.

Il primo passo da fare, domani sera alle ore 20 a Fasano, è quello di battere la Finlandia per evitare di dare forma alle poche – residue – possibilità di non qualificarsi agli spareggi validi per l’accesso al prossimo torneo continentale.

Poi ci sarà da fare un’analisi approfondita per iniziare a pensare ai Playoff del prossimo autunno. Alla nazionale manca qualcosa: da tempo. L’avvicendarsi di commissari tecnici non sembra aver risolto un problema relativo al carattere di una formazione che ha qualità e intenzioni, ma che poi non riesce a mettere in campo, nei momenti decisivi, la propria cifra tecnica.

Al netto della carenza di giocatori con un’importante taglia fisica, Musumeci e compagni faticano a concretizzare in maniera cinica quando il pallone scotta e vanno in grande sofferenza quando non riescono ad avere il dominio totale delle gare.

Anche nel match d’andata contro la Finlandia fu così, ma in quel caso un monumentale Bellobuono allontanò i fantasmi dell’assedio finnico. Samperi è un allenatore con idee, questo è fuor di discussione: ora con il suo staff dovrà cercare di capire come tradurle sul campo in maniera costante e non a sprazzi lavorando per esaltare i pregi e mascherare i difetti di una squadra che deve andare alla caccia di una scossa che crei fiducia nell’ambiente.