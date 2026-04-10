Calcio a 5, Italia alla prova a Lüneburg in amichevole contro la Germania

Italia-Germania ha sempre un fascino particolare. Da domani, però, questa sfida assumerà un significato nuovo anche nel futsal: per la prima volta nella storia del calcio a 5, infatti, gli azzurri affronteranno la selezione tedesca. Appuntamento alle 18.40 alla LKH Arena di Lüneburg, impianto da 1.999 posti già esaurito.

Per la Nazionale sarà molto più di una semplice amichevole. Archiviato l’Europeo, chiuso ai quarti di finale contro la Spagna poi campione, la squadra guidata da Samperi riparte dalla Germania per dare forma a un nuovo ciclo. Il raduno è fissato per la sera di martedì 7 aprile, con partenza il giorno successivo da Roma Fiumicino in direzione Amburgo, prima del trasferimento verso la terra tedesca.

Le scelte del commissario tecnico raccontano chiaramente la direzione intrapresa: rinnovamento e fiducia ai giovani. Tra i 16 convocati spiccano tre esordi assoluti — il portiere Generoso Di Stanio, il laterale Carlos Delmestre e il pivot Jacopo Grosso — insieme ai ritorni in Nazionale maggiore di Giuseppe Lavrendi, Enrico Donin e Matteo Biscossi.

Il dato più significativo riguarda però l’età media del gruppo, drasticamente abbassata rispetto all’ultimo Europeo: dai 31,9 anni di Lubiana ai 27,3 di Lüneburg. Un taglio netto, superiore ai quattro anni e mezzo, che testimonia la volontà di costruire una squadra proiettata al futuro.

Non solo novità, ma anche continuità nel percorso di crescita: diversi dei nuovi innesti, infatti, hanno già vestito la maglia azzurra nelle selezioni giovanili. Lavrendi vanta 13 presenze e 4 reti con l’Under 19, Grosso 24 gettoni e 11 gol, mentre Delmestre ha collezionato 4 presenze impreziosite da una marcatura. Un percorso che oggi trova sbocco nella Nazionale maggiore.

A Lüneburg, dunque, non andrà in scena soltanto una prima storica contro la Germania, ma anche il primo passo di una nuova Italia del futsal, più giovane, rinnovata e pronta a scrivere il prossimo capitolo del proprio cammino.