Calcio a 5, Italia sconfitta dalla Bielorussia nelle qualificazioni agli Europei 2026: azzurri costretti ai play-off

Un’amara sconfitta (2-1) per la Nazionale italiana di calcio a 5, impegnata nel Main Round del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei che si terranno l’anno prossimo in Lettonia e Lituania. Azzurri allenati da Salvo Samperi che si presentavano alla sfida contro la Bielorussia in campo neutro a Malta con gli stessi punti (10), in un vero e proprio scontro diretto che ha messo in palio il pass diretto per la fase finale della rassegna continentale.

La compagine bielorussa ha iniziato meglio il match, mettendo sotto pressione i portatori di palla nostrani. In questo modo, è arrivata la marcatura al 4’34” grazie a una conclusione dalla distanza di Dubkov che ha sfruttato del mal posizionamento di Dalcin, salito per intercettare il tiro.

Gli uomini di Samperi ci hanno messo un po’ a riprendere il filo del discorso e non è un caso che la Bielorussia abbia sfiorato il raddoppio in più circostanze. Nelle battute conclusiva la Nazionale ha preso il controllo delle operazioni: prima Motta non ha sfruttato un tiro libero al 16′ e poi al 17’14” si è riscattato con un splendido tiro-cross sul secondo palo, a non dare scampo al portiere avversario.

Nella ripresa gli azzurri hanno cercato di mettere le mani sulla partita, ma il gol di Yakubov al minuto 28′45″ ha letteralmente tagliato le gambe ai nostri portacolori. Una marcatura decisiva, per quanto detto, sulla qualificazione diretta ottenuta dalla Bielorussia. La selezione del Bel Paese sarà costretta a passare dai play-off tra le 8 migliori seconde, avendo già certezza della piazza d’onore del Gruppo 2 e di rientrare nel novero del roster citato. La Nazionale scoprirà la propria avversaria nei play-off il prossimo 21 maggio, data scelta per il sorteggio. Inutili a questo punto i match della sesta giornata del raggruppamento, con l’Italia impegnata contro la Finlandia tra le mura amiche.