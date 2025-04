Bolelli/Vavassori-Bopanna/Shelton, ATP Montecarlo 2025: definito il nuovo orario. Dove vederla in tv e streaming

Dopo il ripensamento odierno da parte degli organizzatori, dovrebbe arrivare finalmente il momento dell’esordio di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis: mercoledì 9 aprile gli azzurri affronteranno l’indiano Rohan Bopanna e lo statunitense Ben Shelton.

Si giocherà in chiusura di giornata sul Court EA de Massy: non ci sono precedenti tra le due coppie in questione, che si affronteranno nel quarto ed ultimo match del programma, dopo tre incontri di singolare, dei quali il secondo inizierà non prima delle ore 13.00.

La sfida tra Bolelli/Vavassori-Bopanna/Shelton, del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming, su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025

Mercoledì 9 aprile – Court EA de Massy

Dalle ore 11.00

vincente T. Etcheverry/C. Moutet – Alejandro Davidovich Fokina (Spagna)

Non prima delle ore 13.00

Flavio Cobolli (Italia) – vincente Griekspoor/Fils

A seguire

vincente Machac/Baez-Alex De Minaur (Australia, 8)

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 3) – Rohan Bopanna/Ben Shelton (India/Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.